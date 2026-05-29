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Educación y control, para frenar el ruido

Educación y control, para frenar el ruido
Magnific | Un grupo de jóvenes realizan una fiesta en una residencia con la música en un volumen muy alto.
Educación y control, para frenar el ruido
ML | Mujer tratando de hablar.
Educación y control, para frenar el ruido
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Maribel Salomón
29 de mayo de 2026

El ruido excesivo continúa siendo una de las principales molestias para residentes. Aunque las fiestas clandestinas y los “parkings” forman parte de las denuncias más frecuentes, el problema también se extiende a trabajos de construcción fuera de horario, actividades en locales cerrados, cultos y otras jornadas.

José Clemente Lasso, sociólogo, explicó que algunas de estas conductas responden a expresiones culturales y formas de entretenimiento que chocan con las normas de convivencia pacífica establecidas dentro de la sociedad.

Desde la Alcaldía de Panamá, Alexandra López, directora de Legal y Justicia, indicó que las denuncias son atendidas mediante inspecciones en el área afectada utilizando sonómetros para medir los niveles de ruido.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, señaló que actualmente existen limitaciones operativas con los jueces de paz, situación que dificulta la atención rápida de los casos denunciados por residentes.

Por su parte, César Kiamco, representante de Bella Vista, afirmó que las constantes quejas reflejan una preocupación real de vecinos afectados por actividades que alteran la tranquilidad en áreas residenciales. “No se trata solo de sancionar, sino de ordenar la convivencia en los barrios y garantizar el derecho al descanso y la seguridad”, expresó.

Las normas municipales establecen límites específicos para controlar las emisiones de ruido. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 1 de 2004, en áreas residenciales se permite un máximo de 60 decibeles entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., mientras que en horario nocturno los niveles deben disminuir.

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“Hay que fortalecer el rol de los jueces de paz, mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y que los municipios cumplan”, Kiamco.
Ley y contacto para denuncias

ml | El Acuerdo Municipal No. 32 de 2014 regula los horarios permitidos para trabajos de construcción. Las obras civiles solo pueden realizar actividades ruidosas de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.; los sábados y días feriados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; mientras que los domingos, fiestas nacionales y días de duelo nacional están prohibidas las labores que generen altos niveles de ruido. Las denuncias pueden realizarse en la línea 150 de la Alcaldía de Panamá, el 311 o en la plataforma digital de participación ciudadana.

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