Edificio de música de Ciudad de Las Artes llevará el nombre de Jaime Ingram, reveló la ministra de Cultura

“Me llena de emoción anunciar que, como tributo a la invaluable contribución del maestro Ingram, el nuevo edificio de música de la Ciudad de las Artes llevará su nombre. Será un espacio destinado a perpetuar su legado, sirviendo como un centro para el desarrollo de nuevas expresiones musicales, la educación y el cultivo del talento emergente”, así lo anunció Giselle González Villarrué, ministra de Cultura.

La noticia fue oportuna durante un homenaje musical que hiciera la entidad, a través de la Orquesta Sinfónica Nacional, y que contó con la participación de los pianistas Tanya Aparicio y David García quienes brindaron una excelente muestra de experiencia y extraordinario talento para homenajear la trayectoria y los aportes del gran músico panameño y reconocido “maestro” Jaime Ingram.

Cabe destacar que Aparicio fue estudiante de Jaime Ingram, mientras que David García es alumno de Margarita Troetsch, quien fuese también alumna de Ingram, con lo cual, el legado y la influencia del maestro sigue extendiéndose a nuevas generaciones.

Bajo la dirección de Jorge Ledezma Bradley, la Sinfónica Nacional junto a sus pianistas invitados compartió con el público obras de Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach y Edward Grieg, los cuales lograron en cada intervención los fuertes aplausos de la audiencia que llenó por completo el Teatro Nacional.

“Acepto con orgullo que se haya escogido el edificio de música para designarle mi nombre, ha sido un privilegio aportar a mi país en materia de la cultura y propiciar espacios para el intercambio cultural y sobre todo promover la música de piano en Panamá”, destacó Jaime Ingram a través de un mensaje leído por su nieta Isabel Ingram.

Por su parte, Tanya Aparicio mencionó que “es un gran honor participar de esta gala, para mí como discípula de los esposos Ingram, quien más que ellos que son grandes representantes de las bases culturales del país y de eventos tan importantes como es el Concurso Internacional de Piano”.

“Jaime Ingram para mí es maestro, guía, padre, representa algo que no puedo describir, porque él no solo es parte de una formación musical, si no también personal”, agregó Aparicio.

“Hoy, rendimos homenaje a una figura excepcional que ha dejado una marca imborrable en nuestra historia cultural. El legado del Maestro Jaime Ingram vivirá eternamente en cada nota de música que resuene en este y en todos los escenarios panameños, y en el corazón de todos aquellos a quienes ha inspirado”, destacó González Villarrué.

Jaime Ingram está considerado como uno de los pianistas concertistas más relevantes de la música contemporánea, fue el primer director del INAC, hoy Ministerio de Cultura y quien se ha destacado en múltiples facetas. Formador de pianistas panameños como los esposos Troetsch, quienes siguen el legado de instruir a las nuevas generaciones de músicos de piano.