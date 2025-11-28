Dueño de Miss Universo es imputado por narcotráfico

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo México y cónsul honorario de Guatemala en México, por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

De acuerdo con la investigación federal, Rocha Cantú encabezaría un grupo que contrabandeaba combustible desde Centroamérica hacia Estados Unidos, utilizando rutas fluviales por el río Usumacinta y transportando el producto en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

La carpeta de investigación (FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024) se abrió tras una denuncia anónima hecha en noviembre de 2024, en la que se detallaban nombres de cómplices y nexos con el contrabando de combustible y armas Noticaribe.

Ante la orden de aprehensión en su contra, Rocha Cantú se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, lo que le permite colaborar con las autoridades a cambio de beneficios legales. El caso está generando gran impacto mediático, pues a Raúl Rocha Cantú no solo se le conoce por su papel en el mundo del espectáculo, sino también por su cercanía con círculos diplomáticos y empresariales. La imputación lo coloca en el centro de un escándalo que combina el glamour de los certámenes de belleza con la crudeza del crimen organizado.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que será la Fiscalía General de la República la que informe sobre este hecho y dejó claro que no tiene nada que ver con el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo.