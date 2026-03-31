Dramas y procesiones en Semana Santa

La Semana Santa en vivo regresa con fuerza a varios puntos del país, incluyendo dramas y presentaciones que recrean los últimos momentos de la vida de Jesús.

En Pesé se desarrollará la Semana Santa Viviente 2026, con la escenificación de la Última Cena y el Lavatorio de los Pies, este jueves 2 de abril a las 8:30 p.m., y el Vía Crucis y la Crucifixión este viernes 3 de abril a las 4:30 p.m., actividades que serán transmitidas en las redes sociales y en la web www.azueromedia.com

Este mismo viernes, en el corregimiento de Soná se presentará el Drama en Vivo de la Pasión de Cristo a las 3:30 p.m., en el Santuario San José, mientras que en Montijo se realizará la edición 52° del drama “Pasión de Cristo Viviente” a las 7:00 p.m., en el Anfiteatro Natural del distrito.

En Panamá Este, el distrito de Chepo celebrará la Semana Santa en Vivo del 2 al 5 de abril. El Viernes Santo 3 de abril será la salida de la Matraca a las 12:00 m., el Vía Crucis en el templo a las 3:00 p.m., la representación en vivo de la Pasión a las 6:00 p.m., y la procesión del Santo Sepulcro a las 8:00 p.m.

También habrá representaciones en La Pintada. La Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria realizará el viacrucis en vivo el viernes 3 de abril a las 9:00 a.m., mientras que, en Juan Díaz, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen presentará la obra de la Pasión a las 5:30 p.m.