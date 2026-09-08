Dos cuadros de Renoir desaparecen tras un nuevo robo en un museo francés

Las autoridades francesas se lanzaron este martes a la búsqueda de dos ladrones que irrumpieron de madrugada en un museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir, llevándose dos cuadros y abandonando otros dos en su huida.

El robo en este museo municipal de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, es el último de una serie de hurtos similares en Francia, incluido el de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares en el Louvre de París.

El robo tuvo lugar poco antes de las 06H00 y duró menos de cinco minutos. Este museo municipal está instalado en una villa situada en la parte alta de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, donde el pintor impresionista Auguste Renoir (1841-1919) vivió los últimos años de su vida.

El comando, “bien equipado y bien informado”, cortó con una “sierra metálica” los enganches de los cuadros, según el alcalde ultraderechista de esta ciudad de la Riviera Francesa, Bryan Masson.

“Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo”, explicó el regidor. Dos las acabaron abandonando en los “jardines” en su huida, agregó.

Las obras que siguen desaparecidas son los óleos “Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits”, mientras que los recuperados son “Madame Pichon” y “Coco lisant”, célebre retrato del hijo de Renoir, con su larga cabellera rubia.

La fiscalía de Grasse abrió una investigación.

- “Patrimonio de todos los franceses” -

Después de haber hablado inicialmente de un perjuicio de 9 millones de euros, unos 10 millones de dólares, el alcalde de Cagnes-sur-Mer no actualizó el monto de los daños.

Además del mobiliario original, el museo creado en 1960 expone objetos y muebles que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos creados por el artista.

Masson llamó al ministerio de Cultura “a movilizar recursos extremadamente importantes para preservar los museos de Francia”: “Es el patrimonio de todos los franceses el que hoy está en la mira de bandas, de mafiosos”, acusó.

Este robo tuvo lugar casi un año después del sonado atraco en el Louvre, el museo más visitado del mundo, en pleno centro de París, durante el cual fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

A principios de julio, al norte de Estrasburgo, unos ladrones sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique valoradas en más de 4,5 millones de euros (5,2 millones de dólares).

A finales de ese mismo mes, unos ladrones robaron a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, que data de la época celta, en otro museo en la región de Borgoña, en el noreste de Francia.

En un plan de 33 medidas presentado en julio, el ministerio de Cultura francés recomendó retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas en los museos, a la espera de garantizar la “seguridad” de la exposición de estos “objetos más vulnerables”.