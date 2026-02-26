Dog Yairo promociona en Panamá su sencillo “30 Caras”

El talento boricua se toma el istmo. El cantautor puertorriqueño Dog Yairo se encuentra en suelo panameño promocionando “30 Caras”, un sencillo cargado de energía urbana que ya está “rompiendo la avenida” en YouTube.

Este tema, que forma parte de su álbum Explicit Lyrics Trap, es un himno directo para dedicar a quienes han fallado o traicionado, consolidando al artista como una de las figuras más auténticas de la nueva ola del reguetón de la isla del encanto.

Para el intérprete, este regreso a Panamá tiene un significado especial, pues su primera gran conexión con el público canalero fue en 2016 durante una presentación solidaria con Fanlyc en Chiriquí.

Con un “abrazo rompe costillas” para todos sus seguidores, Dog Yairo invita a sus fanáticos a buscar su música en plataformas digitales y promete que esta visita es solo el comienzo de una nueva etapa para conquistar los escenarios de todo el país.