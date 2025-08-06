Directora panameña Ana Endara estrena en Colombia ‘Querido trópico’

La película de la directora panameña Ana Endara, ‘Querido trópico’ llegará a las salas de cine en Colombia este 7 de agosto, luego de un exitoso recorrido internacional por festivales, informó Radiónica.

Entre los festivales que se ha presentado la película figuran: Toronto International Film Festival, el San Sebastián International Film Festival y el CinéLatino Rencontres de Toulouse, donde fue galardonada con el Gran Premio del Jurado.

Esta cinta descrita por la crítica como “un cándido relato sobre la vulnerabilidad humana” se consolida como una de las apuestas más relevantes del cine latinoamericano reciente.

En tiempos donde el ruido mediático y la hiperconectividad tienden a opacar las historias sencillas, una película latinoamericana se atreve a ir más despacio, mirar más cerca y tocar más hondo. Querido trópico es una invitación a observar lo invisible: los vínculos que nacen en silencio, los afectos que no se nombran y la complicidad que surge sin anunciarse.

Un jardín tropical se vuelve escenario para el encuentro de dos soledades; la de una mujer de clase alta a la que unademencia le está arrebatando todo lo que ha sido, y la de su cuidadora, una inmigrante sola y sin apoyo, separada del mundo por un terrible secreto.

“’Querido trópico’ es un drama luminoso con textura tropical, lleno de momentos inesperados, como el cambiante clima panameño. A través de esta película, quise retratar el encuentro entre dos mujeres a las que todo, o casi todo, separa”, explicó Ana Endara.

Ambientada en la ciudad de Panamá, narra lo que comienza como una relación funcional que da paso, lentamente, a una complicidad sutil, inesperada y profundamente humana.

La película aborda temas universales como el cuidado, la complicidad, la memoria y la fragilidad desde una perspectiva cálida y silenciosa, alejada del drama tradicional.