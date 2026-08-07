Dionisio Guerra triunfa en los Juegos Florales

El escritor, periodista y blogger panameño Dionisio Guerra obtuvo el primer lugar en la categoría Teatro de la LXXXIII edición de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, con su obra La Caja.

El autor recibió la noticia mediante una llamada de la alcaldesa municipal Katia Minera, consolidando un importante logro en un certamen histórico que este año convocó 386 propuestas de la región. “Ser considerado entre propuestas de toda la región hispanoamericana es para mí un gran honor. Yo estoy todavía como nervioso”, expresó Guerra al reflexionar sobre la rigurosa evaluación de jurados de México, El Salvador y Honduras frente a las 93 obras teatrales postuladas.

La pieza galardonada explora la añoranza a través de una familia de tres integrantes que decide alejarse de todo para mudarse al campo y cuya rutina da un giro inesperado cuando una noche cae una caja del cielo. Aunque el texto ya se leía de forma exploratoria con su grupo Los Tragicómicos, el reconocimiento acelerará su llegada a los escenarios: “Con este premio yo creo que la posibilidad del montaje tiene que ser sí o sí”, afirmó el dramaturgo, quien viajará a Guatemala en septiembre para cumplir con el protocolo de la ceremonia de premiación.

Más allá de las tablas, el autor ha volcado su faceta creativa durante los últimos dos años en el desarrollo de guiones cinematográficos junto al director Randy Navarro. Entre sus proyectos destaca el cortometraje “Ocaso”, grabado en las playas de Pedasí con un actor no profesional de la tercera edad y enfocado en visibilizar el trabajo de los pescadores, el cual iniciará su ruta por festivales internacionales este año. A este trabajo se suma el largometraje “Así suenan las cascadas”, actualmente en etapa de desarrollo y talleres en el extranjero.