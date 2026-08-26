Diez cocodrilos del Nilo nacen en parque de animales francés debido a las sucesivas olas de calor

Diez cocodrilos del Nilo nacieron en un parque de animales en Francia sin intervención humana, en una eclosión natural "inédita", debido al calor acumulado en el suelo durante el verano y las olas de calor, informó este miércoles el director de "La Granja de los Cocodrilos", en Pierrelatte (sureste).

El sábado, visitantes de la reserva tropical alertaron, incrédulos, al personal veterinario que diez cocodrilos del Nilo estaban eclosionando sin ningún tipo de asistencia humana.

"Por primera vez tuvimos una incubación que se desarrolló 100% en condiciones naturales", relata a la AFP el veterinario y responsable del parque, Samuel Martin.

Pero "la bonita emoción" compartida por el público y el equipo veterinario dio rápidamente paso a la preocupación, ya que el desarrollo "natural e inédito" de estos nacimientos es, ante todo, "un indicador del cambio climático", según Samuel Martin.

Para que un cocodrilo del Nilo se desarrolle y nazca su huevo debe mantenerse constantemente a una temperatura de entre 30 y 32 °C durante tres meses.

Durante los veranos habituales, las noches son más frescas, lo que obliga al personal veterinario a recoger los huevos y colocarlos en incubadoras.

Este año las sucesivas olas de calor en Francia crearon las condiciones ideales para que esta especie subtropical se reproduzca de forma natural en una arena que conserva el calor acumulado durante el día.

Los diez pequeños se encuentran todos "muy bien", aunque permanecen bajo vigilancia activa antes de ser presentados oficialmente al público.

Pero aunque estas especies originarias de "países muy cálidos se encuentran bien, es posible que las especies de entornos más templados hayan sufrido más", señala Martin.