Diana Valdés debuta como escritora a los 12 años en la FIL

A sus 12 años, la actriz panameña Diana Valdés suma una nueva faceta artística tras debutar como autora de literatura infantil con su obra “Diana y el club de los villanos”. Contó que la historia nace tras un proceso creativo de casi un año en el que combinó sus experiencias en el teatro para construir un universo de fantasía que invita a romper prejuicios.

“Viene desde una opinión propia de que a las personas siempre se les debe dar una segunda oportunidad y hay que entender el entorno en el que están para comprender por qué se comportan así”, explicó la autora sobre el propósito detrás del libro.

Escribir y estructurar la obra representó un reto personal frente a sus rutinas escolares y compromisos en los escenarios. Valdés confesó que lo que más disfrutó fue crear e imaginar a los personajes, aunque conciliar los tiempos de estudio con las artes resulta demandante. “Lo que más se me dificultó fue, al terminar el libro, tener que ordenarlo todo para que tuviera sentido. A veces llega a ser cansado tener que estudiar para un examen trimestral y aprenderse un guion de teatro al mismo tiempo, pero la gracia de crear o hacer este tipo de cosas es divertirse”, destacó.

Con la mirada puesta en el futuro, la joven escritora busca llevar su obra a una serie animada y explorar nuevos temas en sus próximos proyectos. Para quienes sueñan con crear, aconseja avanzar poco a poco y perder el miedo a dar el primer paso. La autora presentará oficialmente su obra el próximo sábado 29 de agosto a las 3:00 p.m., en la Tarima Infantil de la Feria Internacional del Libro de Panamá.