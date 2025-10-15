Creador de la serie “Adolescencia” invita a los padres a escribirles a sus hijos para proyecto editorial

El creador de la exitosa serie 'Adolescencia', Stephen Graham, invitó este miércoles a padres de todo el mundo a redactar una carta a sus hijos sobre su visión y experiencia en torno a la masculinidad, como parte de un proyecto editorial.Las cartas podrán enviarse hasta el próximo 12 de enero y una selección será recopilada en una obra que se publicará en octubre de 2026.La miniserie británica 'Adolescencia', disponible en Netflix desde marzo de 2025 y galardonada en los premios Emmy, ha suscitado un debate social en Reino Unido y otros países sobre la influencia de los discursos machistas y de las redes sociales en los chicos.La historia narra la vida de un adolescente de 13 años que mata a una compañera de clase.'Tras la serie, me sorprendió mucho la cantidad de padres que se acercaron a hablarme sobre las conversaciones que tenían con sus hijos', explicó Graham, de 52 años, quien interpreta al padre del adolescente en la producción.'Se nos ocurrió esta maravillosa idea de pedirles a ustedes, los padres, que escriban, con vistas a un libro, cartas en las que puedan realmente hablar con sus hijos, comunicarse con ellos', señaló el actor en un video publicado en el sitio del proyecto Letters to Our Sons (Cartas a nuestros hijos), que lanza junto con la psicóloga Orly Klein.En el proyecto, se invita a los padres a expresar qué les habría gustado saber cuando eran más jóvenes, qué consejos les gustaría transmitir a sus hijos y qué significa, según ellos, 'ser un hombre'.Las cartas no serán remuneradas y podrán enviarse de forma anónima.'Adolescencia' se ha convertido en la segunda serie en lengua inglesa más popular de Netflix (después de Wednesday, o Merlina, en Latinoamérica).La serie fue puesta, de forma gratuita, a disposición de centros de enseñanza primaria y secundaria, en una iniciativa apoyada por el gobierno británico.'Adolescencia' obtuvo ocho premios Emmy septiembre pasado, entre ellos el de mejor miniserie.