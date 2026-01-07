Consumo de conservantes se asocia a mayor riesgo de cáncer y diabetes, según estudios franceses

El consumo de ciertos conservantes, muy presentes en la alimentación, está asociado a una frecuencia ligeramente mayor de cánceres y diabetes, según muestran dos amplios estudios franceses publicados el jueves.

Existen “múltiples asociaciones entre conservantes ampliamente utilizados en alimentos y bebidas industriales presentes en el mercado europeo y una mayor incidencia de cánceres”, en particular de mama y de próstata, según el primero de estos estudios, publicado en la revista BMJ.

El segundo, realizado por el mismo equipo del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica y publicado en la revista Nature Communications, concluye que existen “asociaciones entre una mayor incidencia de diabetes de tipo 2 y un consumo más elevado de varios conservantes muy utilizados”.

Estos dos estudios no permiten concluir que exista un mecanismo directo de causa y efecto entre estas patologías y el consumo de los aditivos en cuestión, pero aportan indicios importantes en ese sentido gracias a su metodología robusta.

Los investigadores, encabezados por la epidemióloga Mathilde Touvier, se basaron en el estudio de una amplia muestra de franceses —más de 100.000 personas— seguidos durante varios años mediante cuestionarios muy regulares sobre su alimentación, así como datos precisos sobre la composición de los productos consumidos.

Concluyen que el consumo de varios conservantes —en particular los sorbatos, sulfitos y nitritos— está asociado a una mayor frecuencia de cánceres.

La asociación más fuerte se observa entre el nitrito de sodio (E250) y el cáncer de próstata, cuyo riesgo aumenta en aproximadamente un tercio.

Este nivel de riesgo sigue siendo limitado a escala individual —a modo de comparación el tabaquismo multiplica por más de 15 el riesgo de cáncer de pulmón en los grandes fumadores—, pero representa, a nivel colectivo, un elevado número de casos adicionales debido a la amplia presencia de estos aditivos en la alimentación.

Y, en comparación con el cáncer, los riesgos asociados a los conservantes parecen a veces más marcados para la diabetes. Así, el consumo regular de sorbato de potasio (E202) se asocia a una frecuencia dos veces mayor de esta patología.

En conjunto, estos resultados abogan por políticas de salud pública que promuevan productos que “limiten el uso de conservantes y aditivos superfluos”, estiman los investigadores, en un contexto en el que los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados están cada vez mejor documentados.