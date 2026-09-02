Conecta a los niños con la naturaleza

m.salomón | La ilustradora infantil y naturalista Ana Di Mase ha desarrollado una propuesta artística que busca acercar a los niños a la naturaleza y despertar su curiosidad por conocer la biodiversidad.

Desde que se graduó en 2015, ha trabajado en el mundo de la ilustración y ha dado vida a obras propias, como “El día que conocí a Aventura”, además de colaborar con otros autores en diferentes libros.

A través de sus ilustraciones y libros de actividades, Di Mase reconoció que “busco ir más allá de la educación ambiental tradicional y generar una conexión emocional entre los niños y su entorno, motivándolos a explorar, caminar y descubrir la naturaleza”.

Aunque el resultado final de sus obras se desarrolla en formato digital, el proceso creativo comienza con ideas y bocetos en papel, que luego traslada a este formato para añadir detalles y color.

Para la ilustradora, una de las mayores satisfacciones es observar la reacción de los niños al identificarse con las emociones, situaciones o animales que plasma en sus creaciones.

Di Mase también destacó el crecimiento de nuevos talentos en el mundo de la ilustración, una disciplina que considera una importante forma de expresión en un entorno cada vez más automatizado.