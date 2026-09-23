Con “Mayday”, Kenneth Branagh se prueba en el cine de acción

Para Kenneth Branagh, su papel protagónico como héroe de acción en la comedia de la Guerra Fría “Mayday” fue una oportunidad de sorprender a la audiencia... y de ponerse en forma.

El actor británico, asociado mayormente al drama histórico o a adaptaciones de las obras de Shakespeare, aparece en la cinta de Apple TV como un exagente de la KGB capaz de enfrentar al más implacable de sus enemigos con apenas un bolígrafo.

En su afán por ayudar a escapar a un piloto estadounidense (Ryan Reynolds) caído en territorio soviético durante la Guerra Fría, Nikolai Ustinov (Branagh) lucha contra todo lo que se le pare enfrente. Y no deja títere con cabeza.

“Hubo algo de la magia del cine, pero sin duda aprendí todo y traté de hacerlo lo mejor y lo más rápido posible sin herirme ni herir a nadie”, dijo Branagh en entrevista con AFP durante el Festival Internacional de Toronto (TIFF).

Para prepararse, el actor practicó muchas horas de yoga y entrenó metódicamente para aprender las coreografías de pelea.

“Fue una gran oportunidad de ponerme un poquito más en forma”, sonrió Branagh.

Pero especialmente de mostrar su versatilidad en pantalla.

Las escenas de acción “revelaban el carácter del personaje, le contaban al público quién era realmente Nikolai y buscaban sorprenderlos”, dijo el actor de 65 años.

Al leer el guion de los también directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley, Branagh dijo haberse sorprendido.

“Y supe que quería ayudar a sorprender también al público, dejándoles ver que tal vez habían subestimado a este personaje ruso, excéntrico y gracioso. Creo que los directores lo sabían y lo usaron a su favor”.

Branagh “adoró” trabajar con el dúo, que tenía “una visión clara de lo que quería”, cuenta.

- “Nos llevamos bien” -

El actor vio en “Mayday” un guion tan conmovedor como divertido.

La película coloca a Branagh y a Reynolds en un peligroso viaje hacia Moscú, en el cual ambos terminan descubriendo algo sobre el país con el que rivalizan (o al que idolatran).

Ustinov, obsesionado con la cultura estadounidense, y en especial con “Top Gun” (el éxito de 1986 protagonizado por Tom Cruise), le enseña al piloto de la Armada Troy Kelly (Reynolds) que no todos los rusos son lo que Washington dice.

Y Kelly le demuestra a Ustinov que no todos los estadounidenses son héroes bonachones.

Pero por encima de todo, desarrollan un vínculo que, según Branagh, fluyó con naturalidad en el plató.

“Cuando tuvimos nuestra primera conversación (...) Él bajó del set, o más bien yo caminé hacia él, y nos dimos la mano frente a la cámara. Ahí empezamos una conversación que en realidad nunca se ha detenido”, dijo el actor. “Simplemente nos llevamos bien”.

Esta química fue crucial para la filmación de las escenas conjuntas y el desarrollo de sus respectivos roles.

“No fue una competencia”, agregó. “Fue una alianza”.