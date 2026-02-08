Con danza y folclore, Panamá recibe al USA Creator All Star en el Aeropuerto de Tocumen

La Alcaldía de Panamá informó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue el escenario de un colorido recibimiento al equipo USA Creator All Star, organizado por la Dirección de Turismo y Cultura del municipio en conjunto con la Policía Municipal.

Durante la llegada de la delegación, se ofreció una muestra auténtica de las tradiciones panameñas, con el objetivo de resaltar la identidad cultural del país.

El acto incluyó presentaciones de bailes congo a cargo de uniformados de la Policía Municipal, así como la interpretación de la pieza típica El Punto, presentada por la Dirección de Turismo y Cultura, destacando la riqueza del folclore nacional.