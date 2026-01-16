Con blockbusters, biopics y grandes directores, el 2026 promete mucho cine

El regreso de Steven Spielberg, un biopic sobre Michael Jackson y lo nuevo de Pedro Almodóvar. El 2026 se anuncia cargado de estrenos, en un sector impaciente por el retorno de los espectadores tras el repliegue de 2025.

“Faltaron locomotoras” para atraer a los espectadores a las salas oscuras en 2025, según Éric Marti, responsable de Comscore Movies Francia, empresa especializada en análisis del mercado.

“Este año tenemos una programación mucho más densa”, asegura.

Estos son algunos de los estrenos más esperados.

- Hollywood vuelve con fuerza -

Las huelgas de guionistas y los incendios que azotaron Los Ángeles desestabilizaron la industria del entretenimiento en Estados Unidos, pero el sector se va recuperando poco a poco.

El cine estadounidense comenzó a levantar cabeza en 2025, y esta tendencia tendría que confirmarse este año, con varias superproducciones.

En abril está previsto el estreno de “Super Mario Galaxy”, una cinta de animación basada en el famoso videojuego. La película anterior, que ya contaba con las voces de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, causó furor en 2023.

Ese mismo mes, otros dos esperados filmes llegarán a la cartelera: “Michael”, el biopic sobre el rey del pop, interpretado por su sobrino Jafaar Jackson, y “El diablo viste a la moda 2”, con Meryl Streep y Anne Hathaway, dos décadas después del éxito de la primera entrega.

“Toy Story 5”, de los estudios Pixar, también será uno de los grandes acontecimientos del primer semestre del año.

- El éxito de las sagas -

Star Wars volverá a los cines en mayo, por primera vez desde 2019. “The Mandalorian & Grogu”, secuela en la gran pantalla de la serie de Disney+, con Pedro Pascal en el papel principal, explora el periodo de establecimiento de la República tras la caída del Imperio.

En julio está previsto el estreno de “Spider-Man: Un nuevo día”, con Tom Holland, una de las franquicias más exitosas.

A finales de año, “Vengadores: Doomsday”, la última producción de los estudios Marvel, verá la luz. Y también la tercera parte de “Dune”, de Denis Villeneuve, lo que desencadenará un pulso en la taquilla, que ya desde ahora se conoce como “Dunesday”.

- El regreso de los grandes directores -

En 2026 también se estrenarán las nuevas obras de grandes realizadores estadounidenses, como Christopher Nolan y Steven Spielberg.

“La odisea”, de Nolan, una ambiciosa adaptación del poema épico de Homero, debe estrenarse a mediados de julio y cuenta con un reparto estelar, que incluye a Matt Damon, Zendaya y Robert Pattinson.

De “El día de la revelación” de Spielberg, se ha filtrado poca información, sólo que se trata de una película de ciencia ficción sobre un encuentro entre la humanidad y una civilización extraterrestre. En el elenco figuran Emily Blunt y Josh O’Connor.

El veterano Ridley Scott, de 88 años, tiene previsto estrenar en agosto “The Dog Stars”, cuya acción transcurre en un mundo devastado por una pandemia.

Entre los directores hispanohablantes, destacan el mexicano Alejandro González Iñárritu, que estrenará “Digger” en septiembre, con Tom Cruise en el papel principal.

El español Pedro Almodóvar también tiene nueva película: “Amarga Navidad”, con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas.