ComoTuEX: la agrupación que le pone música al despecho

Con una propuesta de hard rock alternativo crudo, visceral y cargado de humor cinematográfico, la banda panameña ComoTuEX se ha consolidado en la escena musical como el soundtrack definitivo para quienes han sobrevivido a un desastre sentimental. Nacida en 2023 en las TRM Sessions de Tu Reventa Musical, la agrupación, integrada por Rozifuerte (voz), Gregory De León (batería), Luis Horat (bajo), Joaquín Lezcano y Fernando Cutire (guitarras), convirtió una vivencia tóxica en el motor de su identidad sonora y de un nombre tan provocador como directo: “En ese momento estábamos explorando nombres. Hasta que alguien dijo: ‘El nombre de la banda tiene que ser tan tóxico como tu ex’. Nos dio risa, pero al mismo tiempo tenía todo lo que queríamos”, recuerda la vocalista Rozifuerte.

El sonido de la banda navega entre la energía del grunge, la potencia del rock y matices de reggae roots, creando una montaña rusa de emociones que va de la rabia al deseo sin perder el sentido del humor. En su universo artístico, el despecho no es solo drama, sino también una comedia de acción donde figuras como Cupido (interpretado por el actor Julio Chamorro) se transforman en villanos. “No nos reímos del dolor; nos reímos de las situaciones en las que terminamos metidos por amor. La locura momentánea, la ceguera a prueba de red flags, todo es parte de la Experiencia”, explican sobre el contraste entre sus letras intensas y sus narrativas visuales.

Su evolución discográfica dio un salto decisivo con el lanzamiento del EP “Dalí nos pintó” en diciembre de 2025 y, más recientemente, con “La AnEXdota”, un ambicioso álbum conceptual de 11 canciones que recorre cada etapa de una relación destructiva, desde la fascinación inicial hasta el ghosting y la reconstrucción.

La experiencia de ComoTuEX traspasa los altavoces a través de videoclips conectados en formato de ficción con ZetaefeMedia y dinámicas interactivas con su público como el “Mural de los EX”.

Según la banda, sus canciones toman vivencias reales y las convierten en arte cinematográfico: “Tomamos una emoción real y después la exageramos, la mezclamos, la convertimos en personaje y la llevamos al universo de ComoTuEX”.