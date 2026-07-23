Comic-Con arranca en California a la espera del regreso de Marvel

Los héroes, villanos, encapuchados y amantes de los cómics llegaron a San Diego, California, para el inicio el jueves de la nueva edición de la Comic-Con, marcada este año por el regreso de Marvel.

Una de las mayores fiestas de la cultura pop del mundo, la Comic-Con nació en 1970 como una discreta reunión para los seguidores del género.

A lo largo de las décadas se ha transformado hasta convertirse en un evento masivo que atrae a unas 130.000 personas a la ciudad costera estadounidense de San Diego, donde además acuden estrellas y directores de Hollywood para promover sus proyectos.

Este año los fanáticos esperan el regreso de Marvel al Hall H, la sala más importante de la Comic-Con, que estuvo ausente el año pasado.

La última vez que el estudio estuvo allí sorprendió a sus más de 6.000 asistentes al anunciar que Robert Downey Jr. regresaría al UCM, pero no como Iron Man sino encarnando al villano Doctor Doom.

Marvel llegará a su aguardada presentación el sábado luego de revelar el primer tráiler de su “Avengers: Doomsday”, que estrenará en diciembre bajo la dirección de los hermanos Russo.

“Doomsday” sigue los eventos de “Endgame”, lanzada en 2019, y reúne a los X-Men, los vengadores, los guerreros de Wakanda y los Cuatro Fantásticos para una última batalla.

El Hall H también recibirá a DC Studios, que presentará un adelanto de su serie “Lanterns”, que estrenará en HBO el 16 de agosto.

Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, el programa creado por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King es una nueva mirada al superhéroe Linterna Verde.

Ambientada en un pueblo de Nebraska, la serie sigue a dos detectives de carne y hueso, alejándose de producciones como la cinta espacial de 2011, en la que Ryan Reynolds dio vida al enmascarado esmeralda.

- Aniversarios y adelantos -

Aunque la Comic-Con es famosa por ser el escenario para superhéroes y ciencia ficción, la fiesta contempla en sus decenas de paneles una amplia variedad de temas.

Apple TV reservó un panel de dos horas en el Hall H para ofrecer un repaso a lo mejor de su repertorio con la presencia de algunas de sus estrellas.

La comedia de terror “Widow’s Bay”, protagonizada por Matthew Rhys y con 19 nominaciones a los Emmy, figura junto a “Silo” y “Dark Matter” entre las producciones que la plataforma del streaming presentará.

También se espera que ofrezca un vistazo a sus próximas apuestas cinematográficas “Mayday”, protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, y “Matchbox: The Movie”, con John Cena y Jessica Biel.

Otros momentos esperados de esta edición son los adelantos de “Spaceballs: The New One”, la secuela de la comedia espacial del legendario Mel Brooks, que se adueñará del Hall H el viernes.

El Lucas Museum, que el año pasado llevó por primera vez a George Lucas al templo de la cultura pop, regresa en esta edición para ofrecer nuevos detalles de sus exposiciones a semanas de su apertura en Los Ángeles.

Los miles de fans que se congregan en San Diego para comprar souvenirs, ver a sus ídolos, aprender sobre narrativa, cómics y efectos especiales, y lucir sus mejores atuendos, también celebran producciones que han marcado a generaciones.

Es el caso de la oscarizada “El laberinto del fauno”, del director mexicano Guillermo del Toro, que conmemorará su vigésimo aniversario.

Mientras que tripulantes del “Star Trek” aterrizarán en San Diego para rememorar el sábado en el Hall H sus seis décadas explorando los confines del universo.

“Es lo que más me entusiasma, me dijeron que estarán actores de toda la franquicia y se me hace increíble”, dijo a la AFP Reyna Villalobos, una joven de San Diego.

La Comic-Con se realizará hasta el domingo 26 de julio.