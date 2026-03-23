$!Combos más saludables en Panamá

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Asamblea Nacional (AN) reportó que la legislación fue aprobada con 40 votos a favor y establece que 'los establecimientos de comida rápida ofrezcan al consumidor agua embotellada, sin costo adicional, como opción de bebida en sus combos'. Rino Tamburelli, de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), explicó a Metro Libre que el contenido final del proyecto aún no ha sido presentado a los restauranteros. 'Desconocemos si se trata de una botella de agua, cuál sería el tamaño o si se permitirá agua filtrada'. Añadió que, en caso de tratarse de agua embotellada por defecto, esto podría impactar el precio total de los combos de comida rápida a nivel nacional. Se espera que el documento, que fue enviado al Órgano Ejecutivo con las correcciones y modificaciones correspondientes, sea presentado hoy a las partes interesadas. Será el presidente José Raúl Mulino quien decida si el proyecto es vetado o se convierte en ley.