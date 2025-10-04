Clausuran congreso nacional de ciencia y tecnología con premiación a científicos

Bajo el lema “Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá”, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), informó que clausuró con éxito el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología.

De la entidad detallaron, en un comunicado, que el congreso reunió a más de 1,500 participantes, consolidándose como el foro más importante para la comunidad científica nacional. Durante las jornadas, se abordaron temas para el desarrollo del país, incluyendo sostenibilidad, salud, tecnología, innovación y humanidades, con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales.

El doctor Ariel Magallón, presidente del congreso, afirmó que “todo el conocimiento científico que se abordó en este congreso demostró que la ciencia es el motor indiscutible del progreso y que estos hallazgos deben ser la hoja de ruta para enfrentar los desafíos de nuestro país, consolidando la investigación panameña como un referente regional”.

Durante la clausura, se entregaron los Premios APANAC 2025 para reconocer el mérito científico de investigadores y estudiantes. Entre los galardonados se encuentran:

• Premio a la Resiliencia y Perseverancia Científica-Ana Sánchez Urrutia: Dra. Anayansi Valderrama.

• Premio Mahabir Gupta: Dra. Yazmín Mack.

• Premio Excelencia APANAC 2025: Dr. Enrique Medianero Segundo.

De igual forma, se anunciaron los ganadores de la Jornada de Iniciación Científica Nacional (JIC) 2025, tras evaluar 83 proyectos preseleccionados en categorías como Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanísticas, e Ingeniería. Entre los proyectos destacados se encuentran:

Investigación en Ciencias de la Salud:

• Primer lugar. Centro de estudio: Universidad de Panamá/Campus Octavio Méndez Pereira. Proyecto: Síndrome del impostor en estudiantes universitarios. Un análisis estadístico de la prevalencia y su relación con la autoestima.• Segundo lugar. Centro de estudio: Universidad de Panamá/Campus Octavio Méndez Pereira. Proyecto: Aislamiento y caracterización biológica de bacteriófagos contra Enterococcus spp. y Staphylococcus aureus a partir de aguas residuales hospitalarias y de la PTAR de Panamá.• Tercer lugar. Centro de estudio: Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología/sede Chitré. Proyecto: Principales Morbilidades Latinoamericanas asociadas a la ingesta de agua potable contaminada.

Investigación en Ciencias Naturales y Exactas:

• Primer lugar. Centro de estudio: Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario Azuero. Proyecto: Detección de nemátodos y coliformes en los sistemas de almacenamiento de aguas y redes de distribución de acueductos rurales en Chitré, La Villa de Los Santos y Santa Ana.

• Segundo lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso. Proyecto: Concreto Sostenible: Aprovechamiento de residuos de cantera como material cementante.

• Tercer lugar. Centro de estudio: Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario Azuero. Proyecto: Impacto de la contaminación microbiana en alimentos para consumo en ferias y fiestas patronales en Azuero.

Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas:

• Primer lugar. Centro de estudio: Universidad Católica Santa María la Antigua/sede Principal Ciudad de Panamá. Proyecto: Uso de Cigarrillos Electrónicos y Comorbilidades en la Salud Mental de Adultos Jóvenes.

• Segundo lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso. Proyecto: Integración del Reconocimiento de Señas mediante Aprendizaje Profundo como herramienta de apoyo en la enseñanza de la Lengua de Señas Panameñas.

• Tercer lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso. Proyecto: Evaluación de la percepción del alumnado sobre la representación femenina en el campo de la ingeniería: caso UT.

Ingeniería:

• Primer lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Centro Regional de Chiriquí. Proyecto: Desarrollo de una red neuronal convolucional para la percepción del tacto en aplicaciones de pieles artificiales.

• Segundo lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Centro Regional de Chiriquí. Proyecto: Prototipo de plataforma para la detección automática de retinopatía diabética en Panamá mediante redes neuronales convolucionales.

• Tercer lugar. Centro de estudio: Universidad Tecnológica de Panamá/Centro Regional de Chiriquí. Proyecto: Prototipo para la detección del punto óptimo de cosecha del café Geisha en Panamá mediante visión artificial.

En este sentido, durante el acto de clausura se firmó un convenio de colaboración entre APANAC y la Academia Cubana de Ciencias, suscrito por el Dr. José Fábrega y el Dr. Luis Carlos Velázquez, reforzando la cooperación científica internacional.

El congreso incentivó la participación de jóvenes científicos y estudiantes, quienes representan la continuidad y audacia de la ciencia panameña para las próximas décadas, proyectando el talento nacional hacia un impacto científico global.