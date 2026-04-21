Cierra con una gran fiesta

El Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026) culminó con éxito su 15.ª edición, reafirmándose como una vitrina artística de alto nivel tras más de dos décadas de trayectoria. El cierre se celebró por todo lo alto con el evento FAE al Aire Libre en el Casco Antiguo, una jornada gratuita que transformó los espacios públicos en escenarios de circo, danza, teatro y magia para el disfrute de las familias panameñas.

A pesar de los desafíos en el patrocinio, esta versión logró reunir a elencos de naciones como Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España y Francia.

El promotor del festival, Roberto King, destacó que, aunque la edición fue más compacta, se mantuvo la excelencia internacional, señalando que el evento sigue siendo una “ventana de alto nivel sobre lo que ocurre en el mundo de las artes escénicas”.

Uno de los pilares más destacados fue el impacto social del festival, llevando el arte a escuelas de barrios como San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo, además de extenderse por primera vez a la provincia de Colón. King resaltó la importancia de estos programas formativos.