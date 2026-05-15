Cultura

Christine D’Clario y Kairo Worship se preparan para una noche de fe y adoración

Christine D’Clario y Kairo Worship se preparan para una noche de fe y adoración
ML | La cantante Christine D’Clario.
Christine D’Clario y Kairo Worship se preparan para una noche de fe y adoración
ML | El grupo Kairo Worship.
Maribel Salomón
15 de mayo de 2026

Panamá está listo para vivir la esperada “Noche de Adoración”, un evento que reunirá este 16 de mayo en la Comunidad Apostólica Hosanna a la reconocida cantante cristiana Christine D’Clario y a la agrupación dominicana Kairo Worship.

La actividad se convertirá en un espacio de encuentro espiritual, unión familiar y reflexión, en medio de los desafíos sociales y emocionales que afectan actualmente a muchas familias y jóvenes. Los organizadores señalaron que la jornada estará enfocada en transmitir mensajes de esperanza, restauración y paz a través de la música y la adoración.

Durante la noche, los asistentes podrán participar de momentos de alabanza, ministración espiritual y canciones que han impactado a miles de creyentes en distintos países. El evento también pretende fortalecer los lazos familiares y promover mensajes positivos en tiempos marcados por conflictos emocionales, violencia e inseguridad.

Christine D’Clario, una de las voces más reconocidas de la música cristiana contemporánea en español, mencionó que presentará en su repertorio canciones como: “Como Dijiste”, “No Hay Lugar Más Alto” y “Rey”, temas que se han convertido en himnos de adoración dentro de la comunidad cristiana. La artista ha sido nominada a los Latin Grammy y reconocida por producciones como “Eterno Live” y “Más Profundo”.

Por su parte, integrantes de Kairo Worship expresaron sentirse felices de visitar Panamá y compartir con la comunidad cristiana del país en una noche enfocada en la adoración y el encuentro con Jesús. El grupo señaló que esperan vivir una experiencia especial junto a las personas que asistirán al evento y conectar con “una amplia comunidad que adora”.

La “Noche de Adoración” se desarrollará desde las 7:00 p.m., en la Comunidad Apostólica Hosanna y promete reunir a cientos de creyentes en una jornada enfocada en la fe y la restauración espiritual. Los boletos se encuentran disponibles en las oficinas de Hosanna Visión, en PanaTickets y a través del número 200-7100.

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