Christian Chávez abre su corazón sobre RBD y defiende con fuerza a Maite Perroni

Christian Chávez regresó a los escenarios mexicanos con un mensaje directo para los fans que esperaron su voz en casa. “Para mí cantar en México es maravilloso”, dijo con una sonrisa visible durante su presentación en el concierto por el Día Mundial del VIH, después de pasar gran parte del año en otros países.

El cantante habló del documental que prepara, proyecto que comenzó como un cortometraje y ahora crece a un largometraje. “El documental todavía se sigue trabajando porque va a ser un corto y ahora va a ser un largo. Porque una historia no se queda solamente en mi historia”, señaló.

Las preguntas inevitables sobre RBD surgieron y Christian no ocultó lo que siente. “RBD y cada uno de los RBDs son importantes para mí y van a seguirlo siendo siempre”, afirmó al explicar que la canción que lanzará el próximo año nació originalmente para un disco inédito del grupo.

También abrió la puerta a la posibilidad de un reencuentro: “La esperanza es lo último que muere. A mí me dicen y yo estaría mañana ya trepado en el escenario”. Aun así, pidió tiempo para sanar: “A veces cuando hay algún problema en las familias... se dejan de hablar uno o dos años y después las cosas se van arreglando”.

Christian mostró cercanía hacia sus excompañeras y celebró los momentos personales que viven. Sobre Dulce María aseguró: “Yo a Dulce la quiero mucho... qué maravilloso que acaba de cumplir su hija María Paula”. Y levantó la voz para defender a Maite Perroni de señalamientos sobre su físico:

“No puedo creer que en 2025 la gente siga opinando sobre los cuerpos ajenos”.

Recuperó los momentos más exigentes de la intérprete durante la gira: “Parió y enseguida tuvo que hacer una dieta loquísima y subirse al escenario... Maite es una mamá de diez”. Chávez destacó la fuerza de la actriz y su trayectoria imparable: “Serie, serie, serie, éxito tras éxito... los kilos, ¿qué importan?”.

Sobre su vida personal, no evitó la transparencia emocional. “Estoy todavía solo, soltero. He estado trabajando mucho en mí”, compartió con tranquilidad. Explicó que la estabilidad personal cambió su visión del amor: “Tienes que estar tú completo... no necesitas a alguien para completarte”.

Antes de despedirse, dejó su balance del 2025 con un mensaje universal:

“Un año pesado para todos... pero hay que estar unidos, hay que abrazarnos mucho. El amor de la familia, el amor de tus amigos, de tu pareja... eso siempre es para siempre”.

Chávez vive un momento de madurez artística y personal. El público mexicano lo recibió con cariño, y él respondió con voz, sinceridad y un corazón que todavía vibra con la historia de RBD... y con la posibilidad de que algún día vuelva a brillar.