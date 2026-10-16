Chefs encienden sus fogones para apoyar

La comunidad gastronómica de Panamá se ha volcado a las provincias centrales para brindar alimento y aliento a miles de familias afectadas por el sismo.

La chef Delyanne Arjona acudió a la comunidad de La Tronosa, en Las Tablas, para preparar un sancocho de pollo fortalecido que rindió para más de 120 platos. “Poder compartir con esas personas, las señoras vinieron y me contaban el miedo que habían vivido; tener un ratito como de desconexión, de alegría, de darles esperanza, ese espacito donde para darles un abrazo sin tener que decir mucho, expresarles que todo va a pasar, todo va a estar bien”, manifestó Arjona.

Por su parte, la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) desplegó una red de apoyo junto a la Cámara de Turismo Gastronómico de Panamá (Turigastro) para financiar la producción de comida en restaurantes de las áreas impactadas.

El chef Isaac Villaverde, voluntario de WCK, explicó que la estrategia busca impulsar la economía local permitiendo que los comercios preparen platos frescos.

“La manera que se está trabajando es que identificamos restaurantes que estén abiertos y con capacidad de cocinar en las áreas afectadas y a estos restaurantes se les paga directamente; esto ayuda a mantener la economía local, que no se caiga, los restaurantes abren, trabajan, pueden comprar los insumos localmente y sirven comidas calientes de manos que los conocen a los afectados en sus áreas”, precisó el cocinero, destacando que ya operan cocinas abiertas en sectores como: Soná, Las Tablas, Venado y Santiago.

En la región de Azuero, el chef Gabriel Grimaldo lideró brigadas para llevar asistencia de primera necesidad a comunidades de difícil acceso en Tonosí, tales como: Flores, El Cacao y Río Viejo. Más allá de la entrega de raciones alimentarias, Grimaldo enfatizó el impacto emocional del acompañamiento en medio del desastre: “Comprendimos que, a veces, lo que más necesita una persona no es solamente una bolsa de alimentos, sino alguien que se siente a su lado, que la escuche, que le permita desahogarse y que le recuerde que no está sola. Porque ayudar no es únicamente entregar insumos y continuar el camino; también es detenerse, mirar a los ojos, escuchar y compartir, aunque sea por unos minutos, el dolor de quien lo ha perdido todo”, manifestó.

La iniciativa, reforzada por líderes del sector como Mario Castrellón y las redes de Turigastro, demuestra cómo la alta cocina y los restaurantes locales se han unido para transformar el alimento en un canal de solidaridad.

Con convocatorias abiertas para chefs voluntarios que se roten en jornadas de tres a cuatro días y la entrega canalizada casa por casa o carpa por carpa, el gremio gastronómico nacional reafirma su compromiso de mantener encendidas las estufas durante todo el periodo de recuperación que enfrenten las comunidades vulnerables.