Chef vegana impulsa alimentación a base de plantas con “Planticería”

“Comer es toda una experiencia”, reconoce la chef Hidemi Kwai Ben Pacheco, dueña del restaurante Planticería - Deli & Café, en donde ofrece alimentos a base de plantas, pues considera que comer carne no es malo, sino el abuso y el consumismo. Por eso impulsa la alimentación “plant based”.

“El problema no es la carne, el problema es el consumismo y el abuso. Hay que ver lo que está pasando con el calentamiento global. Si nosotros seguimos consumiendo carne todos los días: desayuno, almuerzo y cena, estamos creando una demanda y cada vez va naciendo más personas que van a consumir más. Por ende, no es sostenible alimentar a tantas personas con un producto animal, que al final, ese animal tiene que comer de algo”, explicó la chef.

Cuenta que no es radical y sabe que cambiar la dieta de un día para otro es casi imposible, ya que se debe hacer de forma gradual e insta a las personas a que coman “plant based”, aunque sea un día a la semana.

Cultura y tradición

Graduada de psicología, Ben Pacheco afirma que la comida es emocional. “No representa ni carbohidratos, ni proteínas. Representa cultura, tradiciones. Toda esa parte emocional porque uno come cuando está feliz, súper triste y en los mejores momentos de la vida. Realmente para poder educar sobre este estilo de vida no podía solo decir: come plant based porque es más rico y más saludable, sin darte algo para que te sintieras un poco abierto para entender este estilo”.

Para eso, sus platillos simulan a los elaborados con carne y la gente puede encontrar un juego de palabras en el menú como: Plantillopo tenders, Choris Panamá o Plantiribz, sin dejar a un lado la sazón panameña.