Celebridades de todo el mundo asisten al funeral de Valentino en Roma

Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron el viernes en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un 'titán de la moda' que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.'Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar', escribió en Instagram.Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, o la editora de moda Anna Wintour.La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja.Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado 'rojo Valentino'.El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.