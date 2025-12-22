Cecilia Díaz de Fábrega lidera un nuevo ciclo de fe y servicio

En una fecha cargada de simbolismo, el pasado 12 de diciembre, la Asociación de Damas Guadalupanas celebró la toma de posesión de su nueva Junta Directiva.

El evento coincidió con la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, recordando sus apariciones en el Monte Tepeyac, y marcó el inicio de un tercer periodo consecutivo bajo la presidencia de la señora Cecilia Díaz de Fábrega, quien reafirma su compromiso con la organización.

La jornada comenzó con una misa solemne en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde un nutrido grupo de voluntarias se reunió para agradecer y pedir bendiciones para este nuevo ciclo. Entre cantos y devoción, las asistentes honraron la figura de la Virgen, cuya inspiración es el motor que impulsa cada una de las obras sociales que la asociación realiza en el país.

Con una trayectoria impecable de más de 76 años en Panamá, esta organización sin fines de lucro se ha consolidado como un pilar de solidaridad. Integrada exclusivamente por voluntarias, las Damas Guadalupanas trabajan bajo un lema que define su esencia: amor y unión, valores que transforman en acciones concretas para ayudar a los más vulnerables.

La labor de la asociación se centra en el desarrollo de programas de atención para grupos en situación de desventaja social. Su impacto es especialmente visible en proyectos dirigidos a la niñez estudiantil y el cuidado de los adultos mayores, asegurando que el legado de servicio de la agrupación siga creciendo y tocando vidas en cada rincón de la comunidad.

Al iniciar este nuevo periodo, la directiva encabezada por Díaz de Fábrega se propone fortalecer su misión de promover la devoción mariana a través de la caridad activa.