Cazzu causa polémica al posar para Playboy con su avanzado embarazo

La cantante argentina Cazzu generó polémica al posar en la revista para caballeros Playboy con su avanzado embarazo, una sesión en la cual apareció su pareja Christian Nodal, además de que lanzó un contundente mensaje a quienes la critican por su decisión.

La artista de música urbana compartió con sus seguidores parte de esta sesión que puede verse en la edición de este mes de la revista para México, en donde dijo en una entrevista que siempre quiso formar parte de la famosa revista del conejito, cuyo contenido está restringido a menores de edad.

“Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más (Risas)”, explicó.

Y aunque ella se mostró orgullosa con el resultado, recibió bastantes reproches en redes sociales por aparecer casi sin ropa y en un avanzado estado de gestación, a lo cual la intérprete de “Nena trampa” respondió a través de sus redes sociales.

“Soporten... son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente.

“Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también jaja”.