Carlos Vives y Grupo Niche se fusionan en una nueva versión de “La Tierra del Olvido”

En un evento que marca un hito en la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche han unido sus talentos para lanzar una nueva versión de “La Tierra del Olvido”. Esta colaboración magistral no solo celebra tres décadas de uno de los álbumes más emblemáticos de la música latina, sino que también fusiona el vallenato moderno de Vives con la inconfundible elegancia y potencia de la salsa del Pacífico.

Esta interpretación única se presenta como parte del álbum conmemorativo “La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)”, un proyecto que rinde homenaje al disco que redefinió el sonido caribeño. Por primera vez, estos dos íconos musicales, cada uno símbolo de un género, se unen en una canción cargada de emoción y sabor.

La primicia de esta colaboración se vivió durante la serenata por los 500 años de Santa Marta, donde Vives y el Grupo Niche interpretaron la canción en vivo ante más de cien mil personas, con el mar Caribe como testigo de este histórico encuentro.

Un sueño cumplido

“La Tierra del Olvido’ nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural”, comentó Carlos Vives.

Por su parte, las voces del Grupo Niche, bajo la dirección musical de José Aguirre, aportaron su visión arraigada en la tradición salsera. “Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos, es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo. Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”, expresaron desde Cali.