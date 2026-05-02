Carlos Vives vuelve a las raíces de la grabación con “El Ultimo Disco Vol. 1”

El cantante colombiano Carlos Vives, presenta su nueva producción discográfica titulada “‘El último disco Vol.1”, un trabajo que conecta la raíz y la modernidad a través de un formato que regresa a la esencia de concebir, grabar y fabricar los discos.

El álbum está dividido en dos volúmenes en referencia a los discos de vinilo. Además, para su realización, se optó por la metodología tradicional de sesiones en vivo con toda la banda reunida en un estudio, recreando la dinámica con la que se grabaron los álbumes en los inicios de la industria musical.

Esta forma de grabar no solo responde a una búsqueda sonora, sino también a una experiencia colectiva, donde cada músico aporta desde su lugar mientras la banda interpreta en conjunto. Es una manera de volver al origen, de capturar la energía real de la interpretación y de entender el disco como una obra integral.

“El último disco está hecho así, como esos primeros álbumes de aquellas bandas inolvidables. Fue grabado en vivo por maestros ingenieros y productores, en consolas de verdad. Fue interpretado y compuesto por músicos de excelencia y por un artista que no tiene miedo de cantarle al amor bonito, a su tierra y a su gente”, expresó Vives.

Las 10 canciones que componen el “‘El último disco Vol.1” incluyen colaboraciones con el legendario artista dominicano Juan Luis Guerra, el productor neoyorquino de origen puertorriqueño Sergio George y la cantautora española Niña Pastori.

El nuevo álbum del colombiano es una apuesta por un sonido real y humano, auténtico y esencial, en un momento en el que hay constantes cambios en la industria y se plantean nuevas formas de hacer música y de llevarla al público.