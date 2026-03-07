Carlos Rivera rinde homenaje a su país con su nuevo álbum Vida México

El cantautor mexicano Carlos Rivera presenta Vida México, su nuevo álbum de estudio, un proyecto que nace como un homenaje la identidad cultural de México y a sus raíces musicales.

Este disco está inspirado en los colores, las tradiciones y los sonidos que forman parte del imaginario nacional, teniendo al mariachi como eje central del proyecto.

A través de este material, Carlos explora y reinterpreta la música mexicana desde una visión contemporánea, sin perder la esencia de los géneros tradicionales que han acompañado la historia musical del país. El álbum representa una celebración de la cultura mexicana y un regreso a los orígenes sonoros que han marcado su trayectoria artística.

Vida México es el complemento a su EP Vida..., lanzado en octubre pasado. Este nuevo material incluye 15 canciones, un bonus track y colaboraciones junto a grandes figuras de la música mexicana como Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

Los focus tracks del disco son “Donde Estés Donde Estoy” en colaboración con Marisela, y “Sin Despedida” junto a Alejandro Fernández, tema que recién se estrenó y que ya supera el millón de views en YouTube, además de acumular más de 2.7 millones de streams a nivel global.

El disco cuenta con un bonus track de una nueva versión de “Recuérdame” junto a Natalia Lafourcade, que aporta una sensibilidad especial a este homenaje a México.

Vida México fue escrita en su totalidad por Carlos en coautoría de reconocidos compositores como Luis Mexia, Iván Games, Johan Sotelo, Omar Robles, Ale Zeguer, Alex Hernandez y Alfonso González Aguilar. Además de reunir a grandes productores como Orlando Aispuro, Mario Romero, Edén Muñoz, Pepe Aguilar; Antonio Zepeda y Emiliano Rodríguez Terrazas, quienes en conjunto con Carlos enriquecen el sonido del proyecto desde distintas perspectivas de la música mexicana.

Para presentar este disco, Carlos ofreció en días recientes una conferencia de prensa en el Salón Tenampa, uno de los recintos más representativos del mariachi en México. En el marco del centenario del emblemático lugar, se develó un mural dedicado a Carlos Rivera, artista que representa la continuidad y vigencia de la música mexicana en las nuevas generaciones convirtiéndose en el artista más joven en recibir este reconocimiento.

El mural fue realizado por el artista oaxaqueño Freddy, cuyo trabajo se distingue por plasmar la identidad, la fuerza y el espíritu de la cultura mexicana a través de trazos contemporáneos que dialogan con la tradición. Durante el encuentro con medios, Carlos compartió los detalles de este nuevo proyecto y celebró el gran significado que tiene Vida México en su carrera.

Con este lanzamiento, el cantante reafirma su conexión con la música y tradiciones mexicanas y continúa con el éxito de su nueva gira “Vida México Tour”, con presentaciones en diferentes ciudades de México y España, y próximamente más fechas por confirmar.

Este proyecto da pie a un momento clave en la carrera de Carlos con su próxima presentación el 9 de mayo por primera vez en la Plaza de Toros La México, uno de los escenarios más emblemáticos del país.