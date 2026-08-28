Caravana para celebrar la longevidad de Juan Quiróz

ML | Juan Bautista Quiróz Piti, reconocido como el hombre más longevo de Panamá, será homenajeado por sus 111 años de cumpleños, este domingo 30 de agosto con una caravana organizada por la Alcaldía de David, en la provincia de Chiriquí.

La actividad iniciará a las 2:30 p.m., desde el Estadio Kenny Serracín y busca celebrar la vida, historia y legado de Quiróz Piti. La invitación está abierta a la comunidad, especialmente a los propietarios de autos clásicos, quienes podrán sumarse al recorrido y decorar sus vehículos con globos rojos y verdes.

La jornada será un encuentro para reconocer la trayectoria de Quiróz Piti y compartir con la comunidad una celebración dedicada a su vida y ejemplo.