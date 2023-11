¿La elevada inversión pública en educación se traduce en mejores resultados de aprendizaje en Panamá?, la respuesta es no, según el más reciente estudio realizado por el investigador Jorge Bloise, becario de la Senacyt.

El proyecto de tesis de Bloise se basó en datos obtenidos de la Gaceta Oficial, el Ministerio de Educación (Meduca) y entidades internacionales como la UNESCO. Asimismo, requirió una metodología cuantitativa y longitudinal para asociar el gasto público en educación con los resultados de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, como CRECER y LLECE.

“La evidencia para el país indica que a mayor inversión, no hay mayor resultado, hasta el momento. Nosotros esperamos, con las pruebas que realizará Meduca en 2024, poder realizar la segunda parte de esta investigación y determinar si cumplimos con la teoría del economista Eric Hanushek, quien afirma que: No porque inviertas más, tendrás mejores resultados; porque no es el cuánto, sino el cómo”, explicó el investigador.

De acuerdo al trabajo, esta realidad se debe a que más del 90% del presupuesto de Meduca se emplea para su funcionamiento y solo entre el 3 y 5 % se destina a nuevas metodologías y capacitación a los docentes para la apuesta por contenidos innovadores dentro de las aulas. “La investigación brinda luz hacia dónde tenemos que ir en el plano educativo, además de resaltar la importancia de medir el sistema, aunque los resultados no gusten”.

Para el estudio, también se tomaron en cuenta factores asociados de las pruebas LLECE, que se enfocan en el entorno del estudiante, su calidad de vida, nivel socioeconómico, etc.

Lo positivo

Por otro lado, la investigación dio con aspectos positivos en ciertas zonas de Panamá.

Bloise sostuvo que: “Hay que destacar a las regiones de Panamá Norte y San Miguelito porque, aunque invierten menos que otras, obtienen mejores resultados en las pruebas; eso habla de la importancia de invertir de manera correcta”.