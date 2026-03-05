Campaña promueve hábitos sostenibles

M.Salomón | La Secretaría de la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos, ejecutada por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y el Ministerio de Ambiente, presentó la campaña “El Hombre de Plástico”, una iniciativa orientada a generar conciencia ciudadana para reducir la contaminación por plásticos y promover la economía circular.

La campaña busca impulsar un cambio de comportamiento en la población, mostrando a través de situaciones cotidianas cómo cada persona puede tomar decisiones más responsables para disminuir el uso de plásticos y evitar su mala disposición.

La pieza central fue un video protagonizado por el actor panameño Andrés Morales, quien interpreta “El Hombre de Plástico”.

Durante el lanzamiento se enfatizó que la iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta de Acción para los Plásticos y refuerza el llamado a adoptar hábitos de consumo más sostenibles.