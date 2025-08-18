Caminata Familiar Susie Thayer 2025 recaudará fondos para lucha contra el cáncer

El próximo domingo 24 de agosto, se realizará la Caminata Familiar Susie Thayer, evento organizado por Fundacáncer y que busca recaudar fondos para la compra de un ultrasonido para el Instituto Oncológico Nacional (ION).

Explicaron que, “el nuevo equipo permitirá brindar diagnósticos más seguros, rápidos y precisos a pacientes oncológicos”.

La entidad indicó que el evento que lleva por lema: “Y tú, ¿por quién caminas?”, se llevará a cabo en la Cinta Costera de la Ciudad de Panamá, con sedes simultáneas en siete puntos del interior del país.

La caminata iniciará en los estacionamientos junto al Hotel Miramar, en la sede principal, y se replicará en La Chorrera, Colón, Penonomé, Santiago, Chitré, Tolé y David, facilitando la participación de comunidades de todo el territorio.

La fundación dio a conocer que en Panamá se registran 14 diagnósticos de cáncer diarios y 7 muertes por esta causa, lo que equivale al 17 % de todas las defunciones, de acuerdo con cifras de la Caja de Seguro Social. Entre los tipos más frecuentes se encuentran el cáncer de próstata en hombres y el de mama en mujeres, que representa entre 13 % y 15 % de los casos anuales, principalmente en mayores de 40 años.

Fundacáncer recalcó que trabaja en conjunto con el ION y otros aliados para la detección temprana. Como parte de su programa, han realizado 1.351 mamografías, 1.199 ultrasonidos y 57 biopsias, detectando 13 casos positivos de cáncer de mama.

Quienes deseen participar deberán adquirir la camiseta oficial con un costo de B/.10.00, disponible en las oficinas de Fundacáncer, el ION, el sitio web oficial y puntos de venta anunciados en redes sociales.