Biblioteca de San Miguelito gana fondo de Iberbibliotecas

Panamá fortalece su red de espacios culturales a través de fondos internacionales. El proyecto de renovación de la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera ha sido elegido en la 13° edición de Iberbibliotecas, un logro que garantiza recursos para la modernización de esta infraestructura clave en San Miguelito y refuerza el compromiso del país con el desarrollo bibliotecario de la región, así lo informó el Ministerio de Cultura (MICULTURA).

En un comunicado, detallaron que a esta convocatoria se presentaron 176 proyectos de toda Iberoamérica, de los cuales solo 125 lograron pasar la etapa de preselección. Finalmente, Panamá logró posicionarse dentro del selecto grupo de los 23 ganadores, destacando entre propuestas de países como España, México, Colombia, Chile y Brasil.

El proyecto galardonado, “Construyendo comunidad a través de la lectura”, busca transformar la biblioteca de San Miguelito en un modelo de gestión, inclusión y acceso a la cultura a nivel comunitario.

La iniciativa fue presentada por Micdonia Quirós, bibliotecóloga en representación del Ministerio de Cultura, quien identificó en esta convocatoria internacional la oportunidad clave para impulsar la modernización de este importante centro cultural.

”Mi motivación surge desde que conocí la visión del Ministerio de Cultura por convertir la biblioteca de San Miguelito en un modelo a seguir”, explicó Quirós. “Comprendí que el objetivo requería no solo mejoras en infraestructura, sino acciones para fortalecer la lectura como eje de integración, consciente de los recursos limitados que suelen tener las bibliotecas, Iberbibliotecas se convirtió en el aliado estratégico para hacer realidad esta transformación”, agregó.

Tras la obtención del fondo, el Ministerio de Cultura iniciará la fase operativa que incluye la ejecución de mejoras administrativas y operativas en la sede, implementación de nuevas actividades de fomento a la lectura y establecimiento de sistemas de medición para garantizar que el proyecto transforme positivamente la vida de los residentes de San Miguelito.