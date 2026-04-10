BCA estrena “El amor no mata”

El reconocido cantante y productor panameño BCA se encuentra en plena promoción de su más reciente sencillo titulado “El amor no mata”. Se trata de un dancehall vibrante diseñado para encender las pistas de baile, bajo una premisa de empoderamiento tras una ruptura.

Según el propio artista, la canción busca recordar que el sufrimiento no debe ser eterno: “Uno sufre un rato y ya después sale a la calle a bailar, disfrutar y olvidarse de los problemas”, afirmó Ramsés Iván Herrera, nombre real del músico.

La creación del tema destaca por su increíble fluidez creativa en el estudio junto al productor PMBeatz. BCA relató que la conexión fue instantánea, logrando terminar la estructura completa en tiempo récord: “Entre ritmo y letra no se demoró más de una hora... fue un proyecto que fluyó súper rápido”, explicó el intérprete. Esta frescura parece haber conectado con el público, pues el artista asegura que la aceptación ha sido inmediata desde su lanzamiento.

Con la mirada puesta en la internacionalización, el panameño confirmó que su música retumba en países como Costa Rica y Colombia, especialmente en ciudades costeras como Barranquilla y Cartagena. Para mantener este impulso, adelantó que vienen grandes sorpresas en camino: “Tengo varias colaboraciones con artistas de las costas colombianas que están súper pegados que vienen pronto”, reveló BCA, asegurando que también mantiene en agenda importantes duetos con talentos nacionales.