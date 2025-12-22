Barry Manilow revela que tiene cáncer y pospone conciertos de 2026

El cantante y compositor estadounidense Barry Manilow, famoso por clásicos como “Copacabana” y “Mandy”, conmovió a seguidores de todo el mundo al revelar que se le diagnosticó con cáncer de pulmón a los 82 años.

El artista dio a conocer su estado de salud a través de un post en sus redes sociales, en el que detalló el hallazgo y sus planes para enfrentar la enfermedad. Manilow explicó que luego de sufrir un episodio prolongado de bronquitis, que incluyó varias semanas de recuperación interrumpida, su médico le ordenó una resonancia magnética (MRI) como medida de precaución.

Fue entonces cuando se detectó un nódulo canceroso en el pulmón izquierdo, lo que llevó a los especialistas a diagnosticar un cáncer en etapa temprana.

En su mensaje, el artista subrayó la importancia del diagnóstico temprano y la suerte que supuso encontrar el tumor antes de que se propagara. Según su equipo, los médicos no creen que el cáncer se haya extendido, por lo que la estrategia de tratamiento incluye cirugía para extirpar el nódulo en lugar de quimioterapia o radioterapia, y un periodo de recuperación posterior.

Posterga sus conciertos en 2026

El legendario músico también confirmó que este diagnóstico ha obligado a posponer varios conciertos programados para enero de 2026, como parte de su gira “A Gift of Love”.

Los shows reprogramados están previstos para llevarse a cabo entre febrero y abril de 2026, comenzando con presentaciones durante el fin de semana del Día de San Valentín en el Westgate Las Vegas Resort & Casino, seguido por fechas en distintas ciudades de Estados Unidos.

A pesar del impacto inmediato en su agenda profesional, Manilow se mostró optimista sobre su recuperación y agradecido por el apoyo recibido de sus fans.

“No quimioterapia. No radiación. Solo sopa de pollo y ver reruns de “I Love Lucy””, dijo con humor como parte de su plan durante el proceso postoperatorio.También exhortó a sus seguidores a buscar atención médica oportuna, resaltando la importancia de la detección temprana del cáncer.

Barry Manilow tiene una carrera que abarca más de seis décadas, con múltiples éxitos que lo convirtieron en un ícono de la música pop y adult contemporary.

Además de su trabajo como solista, Manilow ha incursionado en Broadway y el cine, y ha sido galardonado con varios premios a lo largo de su trayectoria.