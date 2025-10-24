Baby Rasta y Gringo se coronan como “Dúo del Año” en los Billboard Latinos 2025

Los legendarios exponentes del reggaetón Baby Rasta y Gringo, celebran una nueva victoria en su trayectoria al ser reconocidos como “Dúo del Año” en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, consolidando una vez más su posición como pilares fundamentales del género urbano a nivel mundial.

La ceremonia, transmitida en vivo por Telemundo y Peacock desde Miami, reunió a las máximas estrellas de la industria y destacó a los artistas que continúan dejando huella en la música latina.

“Estamos profundamente honrados y agradecidos por este reconocimiento. Este premio representa todo el esfuerzo, sacrificio y amor que hemos puesto en nuestra carrera desde el primer día. Gracias a nuestros fanáticos por acompañarnos en cada etapa —este logro también es de ustedes,” expresaron emocionados Baby Rasta y Gringo tras conocer su triunfo.

Desde sus inicios en los legendarios proyectos de The Noise en la década de los noventa, Baby Rasta y Gringo han sido arquitectos del movimiento que llevó al reggaetón desde el underground hasta su consolidación global. Su influencia ha trascendido generaciones, inspirando a artistas emergentes y redefiniendo la música urbana con un estilo inconfundible.

En los últimos años, el dúo reafirmó su vigencia con el lanzamiento de su álbum “The Hunting”, una producción que fusionó su esencia clásica con sonidos contemporáneos. Actualmente, se preparan para presentar su esperado proyecto “FINAL”, que incluirá 18 canciones y 18 videos musicales, un concepto innovador que marca una nueva etapa en su carrera.

Con esta importante victoria, Baby Rasta y Gringo ratifican que su legado sigue más vivo que nunca, demostrando que la constancia, la evolución y la conexión con el público son las claves de su permanencia como una de las duplas más icónicas del reggaetón.