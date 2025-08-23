Avatar 3 admite un grave error con los Na’vi de fuego

Avatar: Fuego y ceniza desembarcará en las salas el 19 de diciembre. Dylan Cole, uno de los diseñadores de la película dirigida por James Cameron, ha confesado ahora que cometió un error técnico al trabajar una parte muy concreta de los Na'vi de fuego en una ilustración.

"¿Puedes confirmar si la Na'vi que está junto a Varang debería tener cuatro dedos? Me parecería genial si ella aceptase a marginados como ese. Pero si no se supone que tengan un dedo extra y son Na'vi "puros", también lo entiendo. Solo quería saberlo", le preguntó en X un usuario a Cole respecto a dicha ilustración que ha sido portada de Empire recientement”¿Puedes confirmar si la Na’vi que está junto a Varang debería tener cuatro dedos? Me parecería genial si ella aceptase a marginados como ese. Pero si no se supone que tengan un dedo extra y son Na’vi ”puros”, también lo entiendo. Solo quería saberlo”, le preguntó en X un usuario a Cole respecto a dicha ilustración que ha sido portada de Empire recientemente.

La respuesta del diseñador no se hizo esperar. "Metí la pata y nunca tuve la intención de que la Na'vi de fuego con cinco dedos apareciera en el material promocional de Avatar 3", explicó Cole.

“A todos los que están hablando de la mano con cinco dedos... es muy sencillo: la cagué. Tomé una foto de mi propia mano como referencia y se me pasó borrar un dedo", finalizó el diseñador dando carpetazo al asunto. Y es que tras ver la ilustración de Cole muchos barajaron la posibilidad de que Avatar: Fuego y ceniza introdujese entre los Na' vi uno con cinco dedos.

Sin embargo, conviene destacar que únicamente los humanos que, como Jake Sully (Sam Worthington) emplean sus avatares Na'vi para incursionar en el mundo de Pandora, tienen cinco dedos en sus manos. En cambio, los nativos como Neytiri (Zoe Saldaña) solo poseen cuatro.

Esta tercera entrega de Avatar seguirá a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) afrontando los intentos de colonización de la RDA en Pandora, liderados por la general Ardmore (Edie Falco) y el coronel Quaritch (Stephen Lang).

Liderado por Varang, el clan de la Ceniza representará, tal y como detalló Cameron el pasado mayo a Empire, un "aspecto más oscuro" de la sociedad Na'vi, endurecido por la lucha y dispuestos a hacer "cosas que consideraríamos malvadas".

Por otra parte, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. Además, la cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

Avatar: Fuego y ceniza volverá a estar dirigida por Cameron y contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Jack Champion, Bailey Bass y la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.