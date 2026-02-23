Autoridades inspeccionan trabajos de restauración de la Iglesia de Portobelo

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, realizó un recorrido de inspección por las obras de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, la Capilla San Juan de Dios y su entorno. Durante la visita, se reunió con el equipo técnico, el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, y miembros de la comunidad para verificar el progreso técnico y patrimonial de las intervenciones en este sitio histórico.

El proyecto se desarrolla bajo la supervisión del alto comisionado Ricardo Gago, quien destacó que la intervención contempla la recuperación arquitectónica del complejo, integrando obras de conservación estructural, adecuaciones funcionales y nuevos espacios culturales para dinamizar la actividad turística y educativa del distrito.

Hallazgos arqueológicos y avances en el gazeboUno de los puntos clave fue la construcción del nuevo gazebo. Tras la demolición de la antigua estructura, se han ejecutado trece zapatas, trece pedestales estructurales y el vaciado total de vigas sísmicas y del piso de concreto.

Durante las excavaciones del pasado 12 de enero, se descubrió un muro antiguo, hallazgo que obligó a suspender temporalmente los trabajos para realizar los estudios pertinentes. La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural ordenó su protección inmediata y se modificó el diseño estructural para garantizar la preservación de este elemento arqueológico.

Intervenciones en la Capilla San Juan de DiosEn la Capilla San Juan de Dios, cuyos planos fueron aprobados el 27 de enero, la ministra verificó el inicio de la restauración. Las labores incluyen el desmonte controlado de aires acondicionados, el retiro de ventanales y pisos de madera, y la eliminación de elementos no compatibles con el carácter patrimonial del inmueble.

Asimismo, se realizaron excavaciones internas y la construcción de pedestales para el nuevo coro. Durante la inspección, también se presentó el guion museológico del futuro museo Hospitalitas Civitas, que estará ubicado dentro de la capilla.

Restauración de la Iglesia San FelipeEn la Iglesia San Felipe, se conocieron los avances tras la aprobación definitiva de los diseños de restauración. Los trabajos actuales incluyen procesos técnicos especializados: Limpieza manual y conservación de muros; fumigación contra hongos y lavado especializado, sellado de grietas y aplicación de pintura a base de cal (material tradicional para la correcta respiración de la estructura), informaron.

Como parte del fortalecimiento artístico, se diseñan nuevos retablos en el Taller Martínez, en Horche, España. Además, en las próximas semanas se procederá con la reconstrucción del coro en madera, respetando estrictos criterios de conservación.

Finalmente, las autoridades informaron que continuarán presentando informes públicos los últimos domingos de cada mes. El alto comisionado reiteró su llamado a la confianza y la unidad para que esta obra cumpla con los más altos estándares internacionales.