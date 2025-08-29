Autoridades desmienten concierto de Shakira en el Zócalo

Luego de que en redes sociales se soltó el rumor de que la cantante colombiana Shakira ofrecería un concierto gratis en la Ciudad de México, autoridades desmienten tal noticia.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desmintió dicha presentación en el Zócalo como parte de sus actuaciones, ahora que está en la CDMX con su tour “La Mujeres Ya No Loran”.

Según redes sociales, el presunto concierto de Shakira sería su última presentación de Las Mujeres Ya No Lloran Tour en México y estaría programado para realizarse el próximo 21 de septiembre del 2025.

Dicho evento estaría patrocinado por una cervecería, pero lo querían mantener en secreto hasta finales de agosto. De esta manera se evitaría que los conciertos de la colombiana en el Estadio GNP Seguros se vieran afectados.

A través de un comunicado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aseguró que la información era falsa y pidió a los internautas que no se dejen engañar por rumores y que sigan las redes sociales oficiales.

“Las Mujeres Ya No Lloran Tour” de Shakira se extendió en México, con cuatro fechas más programas:

29 de agosto de 2025: Estadio GNP Seguros de CDMX

30 de agosto de 2025: Estadio GNP Seguros de CDMX

6 de septiembre de 2025: Estadio Akron de Guadalajara

7 de septiembre de 2025: Estadio Akron de Guadalajara

Con estos conciertos, Shakira cerrará lo que sería considerada como su gira más exitosa.