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Austria registra un récord absoluto de temperatura con 40,8°C

Austria registra un récord absoluto de temperatura con 40,8°C
Una persona pesca el 4 de agosto de 2026 en el río Danubio, cuyo nivel se encuentra en niveles históricamente bajos, cerca de la ciudad uastriaca de Klosterneuburg Georg Hochmuth
AFP
04 de agosto de 2026

Austria ha batido su récord absoluto de calor con 40,8°C medidos en la estación de Viena-Stammersdorf, anunció el martes el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

Esta cifra supera el anterior récord nacional de 40,5 °C registrado el 8 de agosto de 2013 en la estación de Bad Deutsch-Altenburg, en el este del país.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

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