Austria prohíbe el velo en las escuelas para las niñas menores de 14 años

Los diputados austríacos aprobaron el jueves, por una amplia mayoría, la prohibición del velo en las escuelas para las niñas menores de 14 años.

Solo los diputados ecologistas votaron en contra, al considerar la ley inconstitucional.

Un primer intento de prohibir el velo en las escuelas, impulsado en 2019, fue anulado un año después por el Tribunal Constitucional austríaco, que lo consideró discriminatorio.

Sin embargo, el actual gobierno conservador, que defiende este proyecto de ley en nombre de la protección de niñas y adolescentes, estima que esta vez la normativa cumple con la Constitución.

La prohibición, que se aplica a "todas las formas" de velo islámico dentro de los centros escolares, entrará plenamente en vigor en septiembre, precisó la ministra de Integración Claudia Plakolm.

En situaciones de infracción reiterada, los padres podrán enfrentarse a multas que oscilarán entre 150 y 800 euros (175 y 935 dólares aproximadamente).

Para Amnistía Internacional Austria, la medida "constituye una discriminación flagrante contra las niñas musulmanas" y podría "alimentar los prejuicios y estereotipos existentes hacia los musulmanes".