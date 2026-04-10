Asaf Torres está listo para iniciar un nuevo reality en Panamá y sigue enfocado en su música

El cantante Asaf Torres ya se encuentra en Panamá listo para iniciar su participación en La Mansión del Chiri, reality que inicia hoy viernes y que marcará su décima experiencia en este formato de programas.

El boricua aseguró sentirse cómodo en el país, destacando el recibimiento del público y el ambiente local. “Siempre paso por Panamá, aunque sea de escala. Me gusta, me tratan bien y siempre tengo buenos recuerdos aquí”, comentó.

Sobre su llegada al programa que será transmitido en YouTube, Torres confesó a Metro Libre que la experiencia no le resulta nueva, pero mantiene expectativas ante lo que pueda ocurrir dentro de la casa. “Este es mi proyecto número diez, ya no es que me ponga nervioso. Yo voy a ser yo, al que le guste bien y al que no, también”, expresó.

Sin embargo, reconoció que uno de los mayores retos podría ser la convivencia por el choque de culturas, egos y prejuicios. “Hoy en día mucha gente se cree por redes sociales, así que habrá que ver cómo fluye todo estando ahí adentro”, añadió.

El artista también habló sobre el lado menos visible de los realities, señalando que muchas veces el público no llega a conocer completamente a la persona. “La gente ve solo una parte y juzga. Se olvidan que uno es humano”, dijo y aseguró que ha aprendido a no dejarse afectar por las críticas.

En el ámbito musical, Torres destacó que está enfocado en seguir construyendo su carrera como artista independiente. Recientemente lanzó su tema “Diosa”, el cual aseguró ha tenido buena aceptación entre la mayoría de sus seguidores. “La música es inversión y constancia. He tenido subidas y bajadas, pero ahora siento que estoy encontrando mi esencia”, explicó.

Además, adelantó que cuenta con nueva música lista, incluyendo un EP de seis o nueve canciones que trabajará después y que estando dentro del reality prefiere no lanzar material artístico. En lo personal, el también participante de otros programas como La Venganza de los Ex y conocido en Panamá por su participación en El Poder del Amor, admitió que su vida amorosa ha tenido altibajos. “No sé por qué me ha ido tan mal en el amor, soy entregado, pero no siempre se da. Ahora estoy en algo y me está tratando bien”, reveló.

Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores en Panamá y Puerto Rico, asegurando que llega con la intención de mostrarse auténtico y disfrutar la experiencia. “Vengo a que la gente conecte conmigo, a pasarla bien y a apoyar este proyecto que también me está abriendo las puertas”, concluyó.