Arranca en México gira mundial de Alejandro Sanz con “¿Y Ahora Qué?”

El cantautor español Alejandro Sanz regresó a las tarimas de Latinoamérica, y fue México el país elegido por el artista para dar inicio a su muy esperada gira mundial “¿Y Ahora Qué?”.

Durante 24 noches, el ídolo del pop en español deleitará a su audiencia con un espectacular repertorio, incluyendo temas de su más reciente EP ¿Y Ahora Qué?.

“Puebla, gracias por ser el primer latido de esta historia”, dijo Sanz en su cuenta de Instagram. “El mejor de los viajes siempre empieza con un: ¿Y ahora qué? Hoy empieza el nuestro. Tenemos veinticuatro noches para encontrarnos y cantar lo que sentimos y lo que callamos”, agregó el intérprete.

Con un espectacular despliegue visual, Sanz presentó un equilibrio entre éxitos que lo consagraron como una de las voces más influyentes y queridas de la música en español, junto con temas de su nueva producción discográfica, que lleva el mismo nombre que la gira.

Puebla recibió a Sanz con los acordes de “Desde Cuándo”, el indiscutible éxito de su disco Paraíso Express, seguido de una de las canciones más queridas por parte de los fans del intérprete, “Capitán Tapón”. Además, la ciudad le otorgó al 22 veces ganador del Latin Grammy el primer sold-out de 14 con los que inicia la gira.

El rpertorio también incluyó himnos como “A La Primera Persona”, “Mi Soledad y Yo”, “Quisiera Ser”, “Amiga Mía” y la infaltable “Corazón Partido”. También, Sanz incluyó nuevos temas como “Hoy No Me Siento Bien”, “El Vino De Tu Boca” y “Bésame”, temas que son parte del EP ¿Y Ahora Qué?.

La gira continúa con entradas agotadas en Puebla, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, entre otras ciudades. Además, Sanz anunció una nueva fecha en Torreón, concierto que se llevará a cabo el 29 de octubre en el Coliseo Centenario.