Armaf lanza “Overdose”, un perfume para dejar huella

“Club de Nuit Intense Overdose” propone una experiencia olfativa audaz, magnética y de máxima fijación, diseñada para amplificar la icónica identidad de la marca hacia una presencia inolvidable. La nueva fragancia de la casa árabe Armaf llega para revolucionar la perfumería fina con mayor proyección y una fórmula intensa que busca convertir el aroma en una huella imborrable.

Presentada bajo el concepto inmersivo “ARMAF Universe”, esta creación destaca por una apertura fresca y vibrante encabezada por notas de salida de bergamota, mandarina, piña y blue crystals, ofreciendo un inicio luminoso y lleno de energía.

En su desarrollo, el corazón de la fragancia evoluciona hacia matices elegantes y sofisticados donde se combinan la flor de vainilla, el musgo de roble y la dulce jugosidad de la ciruela, aportando cuerpo y carácter a la mezcla.

El fondo de la composición se asienta sobre un perfil cálido, profundo y envolvente marcado por notas de pachulí, haba tonka y un delicado acabado de white powder, los elementos clave que garantizan la longevidad y fijación del perfume en la piel.

Junto a este lanzamiento, la firma amplió su oferta en el país con cinco nuevas propuestas de la colección Odyssey. La nueva fragancia ya está a la venta en las tiendas Félix, Stevens, Ultra Beauty, Arrocha y Maissi.