Arap Bethke conducirá la Gala de los Premios PRODU 2025

El actor Arap Bethke será el conductor y anfitrión de la novena edición de la Gala de los Premios PRODU 2025, el encuentro cumbre que reúne a los líderes más destacados de la industria de la producción audiovisual en Iberoamérica.

La ceremonia se celebrará el jueves 20 de noviembre, en el marco de MIP CANCÚN, el evento que congrega a los máximos líderes del sector de producción, plataformas y contenidos audiovisuales.

Arap Bethke compartirá el escenario con la presentadora colombiana Melina Ramírez, quien recientemente fue galardonada como ‘Mejor Presentadora de Programa de Concurso’ por Yo me llamo (Caracol Televisión). Juntos, darán la bienvenida a los profesionales que serán homenajeados en una noche que celebrará el talento, la creatividad y la excelencia de quienes construyen las historias que marcan tendencia en la televisión, el streaming y los contenidos multiplataforma.

Bethke expresó su orgullo por ser el anfitrión del evento, destacando la importancia de la unión en la industria. “Los Premios PRODU de la industria nos unen; más que una competencia, son una celebración y hoy honramos a quienes están detrás del proceso creativo, las caras que no siempre vemos frente a cámara pero que son las encargadas de contar nuestras historias favoritas”.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Arap Bethke se ha consolidado como uno de los actores más respetados y versátiles de la televisión en español. Su talento para transitar entre dramas como ‘Buscando a Frida’, proyecto que le valió un Emmy Internacional, y comedias como la exitosa serie original de Netflix ‘Club de Cuervos’, lo posicionan como un actor ideal para conducir una gala de talla internacional.