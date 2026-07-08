Aprueban por unanimidad la construcción del parque recreativo, deportivo y cultural en Las Garzas

En audiencia pública, un grupo de 116 residentes aprobó por unanimidad la construcción de un mega parque recreativo, deportivo y cultural en el corregimiento de Las Garzas.

El proyecto, coordinado por la Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, beneficiará a más de 250,000 personas.

La Dirección de Planificación Urbana detalló que la obra se desarrollará sobre un polígono de 14.4 hectáreas junto al río Pacora, e integrará un parque, un complejo deportivo y un centro comunitario diseñados para recuperar el entorno natural.

La infraestructura incluye paseos públicos, anfiteatros, muelle ribereño, lagos artificiales, canchas de fútbol, paisajismo, mobiliario urbano, conectividad a internet satelital Starlink y una red principal con tanque de almacenamiento de agua potable.

Para su financiamiento, la Alcaldía de Panamá destinará B/.15,000,000.00 provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Con esta obra, la comuna capitalina busca descentralizar el acceso a las áreas de esparcimiento y establecer a Las Garzas como un referente de integración ciudadana y bienestar comunitario en la región de Panamá Este.