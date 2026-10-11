Antón suspende el Festival Nacional del Toro Guapo 2026

La Alcaldía de Antón y el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo anunciaron la suspensión de las festividades de 2026, en solidaridad con las familias afectadas por el reciente sismo que impactó diversas zonas del país.

La decisión se tomó de manera unánime durante una reunión extraordinaria entre las autoridades municipales y los directivos de la organización, tras evaluar la situación de emergencia nacional y los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Mediante un comunicado, ambas entidades señalaron que la medida busca priorizar el bienestar y la seguridad de la población, así como enfocar los recursos y esfuerzos institucionales en la asistencia a las comunidades afectadas.

Asimismo, agradecieron la comprensión de los patrocinadores, delegaciones, artesanos, folcloristas y del público que cada año participa en esta celebración cultural del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

Los organizadores reiteraron su solidaridad con las familias damnificadas y expresaron sus deseos de una pronta recuperación para las comunidades impactadas por el sismo.